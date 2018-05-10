Corvino chiede Tonali al Brescia: il "nuovo Pirlo" suggerito da Pioli...

Sandro Tonali, 18 anni compiuti l'altro ieri, di proprietà del Brescia. Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina ha messo gli occhi sul giovane centrocampista. Corvino avrebbe già contattato il...

Sandro Tonali, 18 anni compiuti l'altro ieri, di proprietà del Brescia. Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina ha messo gli occhi sul giovane centrocampista. Corvino avrebbe già contattato il Brescia per informarsi sul prezzo del suo cartellino. Definito dalla stampa il nuovo Pirlo, su di lui ci sono anche Inter e Napoli. Il suo nome è stato consigliato dall'allenatore Stefano Pioli.