Corvino ad Empoli per Di Lorenzo. Il profilo del nuovo obiettivo di mercato viola...
Giovanni Di Lorenzo, terzino di proprietà dell’Empoli (il cui agente è lo stesso di Biraghi e Laurini) è nel mirino della Fiorentina. Non piace solo ai viola e c'è il rischio che le richieste dei tosc...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 10:25
Giovanni Di Lorenzo, terzino di proprietà dell’Empoli (il cui agente è lo stesso di Biraghi e Laurini) è nel mirino della Fiorentina. Non piace solo ai viola e c'è il rischio che le richieste dei toscani si alzino, ma la Fiorentina c'è, non è un caso che Corvino sia stato pure al Castellani ad osservarlo da vicino nella partito contro la Lazio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.