Corvino ad Empoli per Di Lorenzo. Il profilo del nuovo obiettivo di mercato viola...

Giovanni Di Lorenzo, terzino di proprietà dell’Empoli (il cui agente è lo stesso di Biraghi e Laurini) è nel mirino della Fiorentina. Non piace solo ai viola e c'è il rischio che le richieste dei tosc...

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2018 10:25

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