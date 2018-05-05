Corvino acquisterà almeno 7 giocatori per la nuova Fiorentina. Ecco in quali ruoli

Il campionato deve ancora finire e sarà importante capire anche per il calciomercato in che posizione concluderà la stagione la Fiorentina. E’ chiaro che un piazzamento europeo costringerebbe il club...

Il campionato deve ancora finire e sarà importante capire anche per il calciomercato in che posizione concluderà la stagione la Fiorentina. E’ chiaro che un piazzamento europeo costringerebbe il club viola ad incrementare ulteriormente il livello della rosa e darebbe maggiore forza sul mercato al club gigliato. Tuttavia, Corvino si è già fatto un’idea su quanti rinforzi servono ed in quali ruoli. Cerchiamo di capire insieme quanti giocatori verranno acquistati ed in quali porzioni di campo.

In porta sarà confermato Sportiello anche se non è da escludere che il prestito verrà esteso. Dragowski andrà a giocare ed al 57 verrà affiancato un portiere esperto, come fu Storari negli anni di Prandelli.

In difesa saranno confermati Hugo, Pezzella e Milenkovic. Si cercherà un difensore di piede mancino che possa essere l’alterego di Vitor Hugo. A sinistra Biraghi ha convinto e non è da escludere che la partenza di Maxi Oliveira quasi certa verrà rimpiazzata dal giovane Ranieri che potrebbe essere promosso dalla primavera. Importante in questo senso sarà il ritiro di Moena. A destra sarà confermato Laurini, mentre con la partenza di Bruno Gaspar verrà cercato un nuovo giocatore.

A centrocampo tiene banco il discorso Badelj. Per conoscere il suo futuro saranno importanti gli sviluppi del mondiale e la possibile o meno qualificazione in Europa. In caso di permanenza del croato, con la partenza di Cristoforo si cercherà un centrocampista pronto che si possa giocare il posto da titolare e uno giovane da crescere con calma. In caso di partenza dell’attuale capitano viola allora la Fiorentina cercherà subito due giocatori pronti per essere usati come potenziali titolari. Un regista ed un intermedio.

In attacco verrà rispedito al mittente Gil Dias mentre dovrebbe restare Falcinelli. In bilico è anche la posizione di Eysseric. Arriveranno due giocatori in avanti. Si cerca un’ala forte mancina con Chiesa che invece giocherà a destra. Infine come riportato anche da noi negli ultimi giorni, la Fiorentina sta cercando un’attaccante mancino che sia in grado sia di giocare da solo oppure anche di giocare in tandem con il Cholito Simeone. Le candidature di Lasagna e Gabbiadini in questo senso restano molto valide.

Lorenzo Bigiotti