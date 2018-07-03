Corvino a colloquio con la nazionale francese. Vuole portare Lafont a Moena
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Corvino ha chiuso per Lafont a 8 milioni e 5 anni di contratto. Ora però c'è da convincere la nazionale francese..
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 10:19
Come scritto questa mattina dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, La Fiorentina ha un filo diretto con il mercato francese da dove sono arrivati Veretout, Dabo, Eysseric e Lafont. Il portierino classe '99 era già stato bloccato da Corvino per 8 milioni e ieri pomeriggio è arrivata la firma per 5 anni. Ora il DG viola sta lavorando con la federazione transalpina per evitare al giocatore gli impegni con la Nazionale giovanile e “consegnare” cosi a Pioli Lafaont già nel ritiro di Moena. Ovviamente la questione ancora non si è risolta ma filtra grande ottimismo.