Corvino a colloquio con la nazionale francese. Vuole portare Lafont a Moena

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Corvino ha chiuso per Lafont a 8 milioni e 5 anni di contratto. Ora però c'è da convincere la nazionale francese..

Come scritto questa mattina dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, La Fiorentina ha un filo diretto con il mercato francese da dove sono arrivati Veretout, Dabo, Eysseric e Lafont. Il portierino classe '99 era già stato bloccato da Corvino per 8 milioni e ieri pomeriggio è arrivata la firma per 5 anni. Ora il DG viola sta lavorando con la federazione transalpina per evitare al giocatore gli impegni con la Nazionale giovanile e “consegnare” cosi a Pioli Lafaont già nel ritiro di Moena. Ovviamente la questione ancora non si è risolta ma filtra grande ottimismo.