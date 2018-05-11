Corvino: "Astori mi manca, era contento e orgoglioso della viola. Ci ha lasciato un'eredità..."

Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida contro il Cagliari, ricordando Davide Astori: "Non è stato facile per nessuno, quello che è successo: per Firenze, per la...

Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla sfida contro il Cagliari, ricordando Davide Astori: "Non è stato facile per nessuno, quello che è successo: per Firenze, per la società, per i tifosi e per tutto il mondo sportivo e calcistico. Tornare con la mente a quei giorni mi fa rivivere momenti drammatici: l'estate scorsa avevamo parlato perché la Fiorentina doveva ripartire e volevo che il capitano fosse convinto. Lui era contento e orgoglioso e per questo sento ancora di più la sua mancanza. Ci ha lasciato un'eredità importante, però: adesso dobbiamo vedere tutto con il sorriso e senza rancori".