CorSport, Vlahovic ha diviso Firenze: ora può “rimediare” solo macinando gol 

Lo stress test è alle porte. C’è da ritrovare subito la vittoria per spazzare via la maledizione delle due sconfitte consecutive. L’annuncio dello stop della trattativa per il prolungamento di contratto di Dusan Vlahovic ha, di fatto, diviso la città. Serve subito una svolta. Su un aspetto sono tutti concordi: la vicenda Vlahovic non può e non deve rischiare di condizionare il lavoro fatto fin qui da Italiano. Adesso è solo Vlahovic a poter rimandare i mugugni, tornando a macinare gol. Lo scrive il Corriere dello Sport.

