Corsport: "Valdepenas è già alto gradimento. Convince per tecnica e grande personalità"

Il giovane arrivato dal Real Madrid porta duttilità, qualità sulla fascia e personalità

Un altro colpo di questo mercato riguarda la difesa, con l'arrivo dal Real Madrid di Victor Valdepenas. Il Corriere dello Sport si sofferma sul nuovo acquisto della Fiorentina, finito quasi in secondo piano rispetto all'arrivo di Mastantuono, esaltandone però le qualità. Il giovane terzino proveniente da Madrid, seppur in parte oscurato dal grande clamore attorno all'argentino, è tutt'altro che un nome di secondo piano.

Il classe 2006, arrivato in questa esaltante sessione di mercato, può conquistare Firenze grazie alla sua tecnica abbinata a una spiccata personalità. La duttilità rappresenta sicuramente uno dei suoi principali punti di forza, considerando la capacità di adattarsi sia nel ruolo di terzino che in quello di centrale, oltre alla possibilità di essere impiegato in diverse posizioni. A questo si aggiungono importanti qualità individuali, come l'efficacia in fase di marcatura e la buona tecnica sulla corsia sinistra, che dovrebbe essere la zona di campo in cui verrà utilizzato maggiormente. È un giocatore dotato di grande atletismo, abituato a giocare a testa alta e con personalità, caratteristiche che gli permettono anche di assumersi responsabilità e prendere iniziative nel corso della partita.