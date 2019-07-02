CorSport, questo è l'anno di Dragowski, sarà lui il protagonista. Terracciano o Viviano il suo vice

Come scrive Il Corriere dello Sport, Dragowski aspetta questo momento da tre lunghi anni. Ha scalato montagne russe per dimostrare il suo valore. L'esperienza ad Empoli gli ha ridato l'effervescenza d...

Come scrive Il Corriere dello Sport, Dragowski aspetta questo momento da tre lunghi anni. Ha scalato montagne russe per dimostrare il suo valore. L'esperienza ad Empoli gli ha ridato l'effervescenza di cui aveva da sempre bisogno, si è trasformato infatti in uno dei migliori portieri della seconda parte della scorsa stagione. Ha fatto infatti l'impossibile per tenere in Serie A la sua squadra. Adesso aspetta la sua era in viola. Ora sta a Pradè studiare la cosa migliore per il suo lato economico. Ha messo in stand-by tutte le società che lo hanno cercato, vuole solo riscattarsi. I viola sperano di riportare a Firenze come suo vice Terracciano, di proprietà dell'Empoli o Viviano tra i cui sogni c'è anche quello di tornare a difendere i pali della squadra della sua città. Montella non ha avuto dubbi, ha apprezzato il suo carattere e coraggio da avversario. Tocca a lui farsi protagonista del "Rinascimento" viola.