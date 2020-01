Ieri Gaetano Castrovilli dopo il disorientamento avuto nella sfida contro il Genoa ha svolto i primi test medici al centro sportivo della Fiorentina. Tutto procede nel migliore dei modi secondo Il Corriere dello Sport, per procedere nel suo allenamento personalizzato oggi il calciatore non sarà a Milano. La sua missione è recuperare per la sfida di campionato contro la Juventus, non sarà semplice ma filtra positività.