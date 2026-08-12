Corsport: "Paratici lavora sugli esuberi. Dodo, resta l'ipotesi rinnovo se non arriveranno offerte"

Fiorentina al lavoro per alleggerire la rosa: Sottil, Barak e Nzola in uscita, mentre resta da definire il futuro di Dodo e Fortini.

Il tempo corre e per Fabio Paratici resta il nodo delle cessioni. Giocatori come Antonín Barak, Riccardo Sottil e M'Bala Nzola sono fuori dal progetto tecnico di questa nuova Fiorentina, più tecnica ma ancora da completare. Come riporta il Corriere dello Sport, i viola cercano di alleggerire il monte ingaggi: l'ex Verona e l'ex Spezia percepiscono 1,5 milioni netti a stagione, mentre Sottil guadagna poco più di un milione di euro. L'obiettivo della Fiorentina è trovare una soluzione entro la chiusura del mercato italiano, senza però escludere eventuali piste estere.Nella lista delle cessioni figura anche Niccolò Fortini, il cui contratto scadrà a giugno 2027. Il classe 2006 piace anche in Serie A, soprattutto a Sassuolo e Torino, ma la Fiorentina è stata chiara: ci si può sedere al tavolo delle trattative solo per 10 milioni di euro. Poi ci sono Fabbian e Brescianini, che possono essere utilizzati come contropartite tecniche per operazioni in entrata, compresa quella per Kristian Thorstvedt.



Da monitorare anche la situazione di Dodo, che continua ad attendere l'offerta giusta. I viola chiedono 15 milioni di euro per il brasiliano e, qualora non dovessero arrivare proposte soddisfacenti, potrebbe prendere forma l'idea di un rinnovo.