CorSport: "Moreno, Valentini e Fortini, Paratici accelera sul mercato in uscita"
Tesoretto in arrivo per Paratici
Dopo l'ufficialità del trasferimento di Amir Richardson al Le Havre in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, la Fiorentina continua a lavorare sul fronte delle uscite e punta a definire anche le cessioni di Moreno e Valentini.
Per il primo è già stato raggiunto un accordo con il Wrexham sulla base di 8,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, mentre per il difensore argentino è pronta un'intesa con il Grêmio da 3,5 milioni di euro. In entrambi i casi, però, manca ancora il via libera dei due calciatori.
La settimana sarà importante anche per valutare il futuro di Niccolò Fortini, finito nel mirino del Torino. La Fiorentina considera il terzino un patrimonio da circa 10 milioni di euro, bonus compresi.
Nel frattempo sono state definite altre due operazioni in uscita: Alessandro Bianco è vicino al trasferimento a titolo definitivo al Modena per circa un milione di euro, con il 50% sulla futura rivendita a favore dei viola, mentre Filippo Distefano passerà all'Empoli a titolo definitivo, con la Fiorentina che conserverà il 10% sulla futura rivendita.
Lo riporta il Corriere dello Sport.