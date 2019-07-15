CorSport, l'incontro Chiesa-Commisso potrebbe avvenire già a Chicago. Sarà il volto di punta dei viola

Secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, Federico Chiesa di rientro dalle vacanze oggi svolgerà le visite mediche a Roma per poi imbarcarsi per gli USA. Incontrerà Rocco Commisso o domani a Ch...

Secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, Federico Chiesa di rientro dalle vacanze oggi svolgerà le visite mediche a Roma per poi imbarcarsi per gli USA. Incontrerà Rocco Commisso o domani a Chicago o domenica prossima a New York. Il neo proprietario esporrà a Chiesa la volontà di tenerlo in viola. Il giocatore sarà il volto di punta dei viola per quanto riguarda il settore del marketing e la sua esposizione avrà buoni ritorni economici. Nel caso in cui Fede dirà di voler andar via, Commisso metterà avanti la scadenza del contratto nel 2022.