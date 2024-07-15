CorSport, la Reggiana guarda ancora in casa Fiorentina: chiesti i prestiti di Lucchesi e Comuzzo

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Reggiana continua a muoversi guardando in casa Fiorentina. L’ex squadra del direttore sportivo Goretti, passato in estate proprio a Firenze e dove ha giocato A...

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Reggiana continua a muoversi guardando in casa Fiorentina. L’ex squadra del direttore sportivo Goretti, passato in estate proprio a Firenze e dove ha giocato Alessandro Bianco la scorsa stagione, ha chiesto in prestito i difensori Lorenzo Lucchesi e Pietro Comuzzo.

LA FIORENTINA CHIEDE SOLO 13 MILIONI PER MILENKOVIC PERCHÈ COSTA 7 MILIONI LORDI A STAGIONE

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