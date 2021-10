CorSport, insulti razzisti a Duncan, indagine lampo: identificato il tifoso autore

Insulti razzisti all’indirizzo di Duncan dopo l’intervista pre partita a bordocampo. Un’indagine lampo in serata è stato subito individuato il tifoso laziale colpevole: sarà sanzionato dal club con un divieto d’accesso per un periodo da stabilire. Un tifoso biancoceleste appunto ha gridato “negro di m…” seguito da una decida di vicini di posto. La notizia è rimbalzata dal campo. La procura defecale era nei pressi della zona in cui è stata realizzata la flash. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI È DALLA PARTE DI VLAHOVIC: “PERCHÈ DOVREBBE ACCETTARE LA MODESTIA DI QUESTA FIORENTINA?”