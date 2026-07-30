CorSport: "Fabregas spinge per Kean, ma la Fiorentina chiede 40 milioni. Sondaggio del Lipsia"
Il futuro del centravanti può decidersi a breve
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 10:35
Il futuro di Moise Kean resta ancora da definire, ma la posizione della Fiorentina è molto chiara: il club prenderà in considerazione una cessione soltanto davanti a un'offerta ufficiale da almeno 40 milioni di euro, bonus inclusi.
In prima fila resta il Como, con Cesc Fabregas che continua a spingere per portare l'attaccante in Lombardia. Più defilato, invece, il Lipsia, che al momento si è limitato a un sondaggio esplorativo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione potrebbe però trovare una svolta già nei prossimi giorni.