Corsport: "Dodô resta il nome caldo per il Napoli: affare da circa 15 milioni"

Il terzino della Fiorentina è tra le priorità di Manna per la fascia destra.

Il Napoli vuole accelerare il mercato già in questa settimana, dopo una fase di riflessione legata alla scelta del nuovo allenatore e ai primi contatti operativi. Prima però bisognerà attendere la risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri con il Milan, passaggio necessario per poter procedere all’eventuale ufficialità del nuovo tecnico.

Nel frattempo, secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna ha già preparato una lista di obiettivi per rinforzare la rosa, che include anche un giocatore della Fiorentina.

Tra i nomi monitorati figura Matej Kovar, 26 anni, portiere ceco del PSV Eindhoven e della nazionale, possibile alternativa o vice in un reparto che potrebbe vedere uno tra Meret e Milinkovic-Savic. Per la fascia destra, il Napoli sta valutando da tempo diversi profili, tra cui Anan Khalaili, 21 anni dell’Union Saint-Gilloise, e Dodô, 27 anni della Fiorentina, valutato intorno ai 15 milioni.

Per il centro della difesa resta sotto osservazione Mario Gila, 25 anni, con la Lazio che però vorrebbe trattenerlo fino al 2027 nonostante il contratto in scadenza. Da definire anche la situazione di Anguissa: in caso di addio, il Napoli segue con attenzione Richard Ríos, 26 anni, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana.