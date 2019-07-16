CorSport, Chiesa e Milenkovic saranno in tribuna a vedere la gara con il Chivas Guadalajara
Secondo il Corriere dello Sport, Federico Chiesa e Nikola Milenkovic della Fiorentina saranno seduti in tribuna ad assistere alla prima sfida della tournèe americana contro i messicani del Chivas Guad...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 10:10
Secondo il Corriere dello Sport, Federico Chiesa e Nikola Milenkovic della Fiorentina saranno seduti in tribuna ad assistere alla prima sfida della tournèe americana contro i messicani del Chivas Guadalajara. Per la prima volta Chiesa incontrerà Rocco Commisso.