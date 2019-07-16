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CorSport, Chiesa e Milenkovic saranno in tribuna a vedere la gara con il Chivas Guadalajara

Secondo il Corriere dello Sport, Federico Chiesa e Nikola Milenkovic della Fiorentina saranno seduti in tribuna ad assistere alla prima sfida della tournèe americana contro i messicani del Chivas Guad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 10:10
CorSport, Chiesa e Milenkovic saranno in tribuna a vedere la gara con il Chivas Guadalajara - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo il Corriere dello Sport, Federico Chiesa e Nikola Milenkovic della Fiorentina saranno seduti in tribuna ad assistere alla prima sfida della tournèe americana contro i messicani del Chivas Guadalajara. Per la prima volta Chiesa incontrerà Rocco Commisso.

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