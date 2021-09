CorSport, Castrovilli lavora per rientrare con il Venezia: tornerà in campo gradualmente

Per Castrovilli serve ancora pazienza. Dopo il riposo della passata settimana subito dopo le dimissioni dal San Martino di Genova dove è rimasto in osservazione per 72 ore dopo il violento trauma addominale rimediato sul terreno di gioco di Marassi. Tornerà al centro della Fiorentina di Italiano verosimilmente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Ieri è stato nuovamente valutato. Tornerà in campo gradualmente dai prossimi giorni non appena arriverà il via libera definitivo da parte dei sanitari che stanno prestando attenzione ad ogni dettaglio. Il 10 viola farà di tutto per riprendere il prima possibile il centro della scena. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, IL MONTE INGAGGI DELLA FIORENTINA CRESCE: IL PIÙ ALTO DELL’ULTIMO DECENNIO, 2 MILIONI IN PIÙ DELLO SCORSO ANNO