CorSport, Bonaventura è il leader, la Fiorentina ha già deciso di esercitare l’opzione fino al 2023

Per Bonaventura la Fiorentina ha già deciso di far scattare l’opzione sul contratto fino al 2023, che era nell’accordo iniziale. E chissà che in seguito il matrimonio non possa dilatarsi ancora. È arrivato alla Fiorentina a parametro zero nell’estate del 2020, ha il contratto in scadenza a fine stagione ma è già praticamente prolungato, l’opzione presente sull’accordo fino al 2023 verrà infatti esercitata sicuramente. Bonaventura è la certezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

