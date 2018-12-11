Corsi: "Firmo per un pareggio contro la Fiorentina, i viola sono in nazionale. Di Lorenzo..."

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Ho mandato via Andreazzoli perché credevamo che non fossero sfruttate le qualità dei giocatori migliori, Andrea...

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Ho mandato via Andreazzoli perché credevamo che non fossero sfruttate le qualità dei giocatori migliori, Andreazzoli ha migliorato la fase difensiva e le qualità di palleggio di alcuni calciatori. Ci ha fatto divertire ma putroppo i risultati non sono arrivati, alla Fiorentina per esempio, uno come lui, andrebbe benissimo

Partita contro la Fiorentina? Firmerei per un pareggio, anche sei Iachini potrebbe arrabbiarsi, dopo tante vittorie un pareggio ci starebbe bene. Viola più forte, i suoi giocatori giocano in nazionale. Di Lorenzo se lo cediamo a gennaio è perché resterà per tutto l'anno. Andrà via prima o poi, come Hysai.”