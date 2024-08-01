CorrSport, Colpani in cerca della condizione migliore: in arrivo i primi minuti con il Montpellier

Archiviata la tournée inglese, la Fiorentina rientra alla base avendo a disposizione un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Da domani riprenderà il lavoro al centro sportivo: nel mirino c’è l...

Archiviata la tournée inglese, la Fiorentina rientra alla base avendo a disposizione un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Da domani riprenderà il lavoro al centro sportivo: nel mirino c’è l’impegno amichevole contro il Montpellier in programma domenica al Viola Park, ore 20. Per allora Palladino, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, vorrà avere Colpani in condizione, così da concedergli qualche minuto davanti ai propri tifosi. Nel frattempo Sofyan Amrabat, tornato martedì in Italia e in uscita dalla Fiorentina, ha raggiunto il quartier generale viola.

DI MARZIO RIVELA: “DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, MA IL PROFILO PREFERITO DALLA SOCIETÀ È TURATI”

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