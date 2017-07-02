Corriere, il talento francese Eysseric a un passo dalla Fiorentina. La cifra per l'accordo...

Gioiello francese”, questo il titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio. Il giocatore arriverebbe...

"Gioiello francese”, questo il titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio. Fiorentina su Eysseric, il francese arriva da un grande anno con il Nizza di Balotelli. Trequartista e all'occorrenza anche esterno, andrebbe a ricoprire i buchi lasciati sia da Ilicic (a un passo dalla firma con la Sampdoria) che da Tello (nella giornata di ieri arrivata l'ufficialità con il Betis di Siviglia). Eysseric costa 4-5 milioni più bonus e l’accordo sarebbe veramente vicino.