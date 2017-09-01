Corriere Fiorentino: Viola, una rivoluzione da 70 milioni
Mercato chiuso con nessun botto. Nove addii, quattordici facce nuove. Tomovic va al Chievo
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 12:26
"Viola, una rivoluzione da settanta milioni". Titola così il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina in merito alla campagna acquisti estiva della Fiorentina. "Mercato chiuso con nessun botto. Nove addii, quattordici facce nuove. Tomovic va al Chievo", si legge nel taglio basso della prima pagina.