Corriere Fiorentino, Viola Park, la Fiorentina non vuole perdere tempo, cantieri aperti anche ad agosto 

Avanti tutta. Rocco Commisso non vuol perdere un istante e anche per questo il cantiere del Viola Park resterà aperto tutto agosto.

Tra Covid e problemi legati alla guerra in Ucraina, i lavori a Bagno a Ripoli avevano subito qualche inevitabile ritardo e proprio per questo la Fiorentina ha insistito su due fronti: da una parte la Nigro Costruzioni — la ditta a cui è stata affidato l’appalto — ha comprato e accumulato materie prime (acciaio in primis) in modo da poter mandare avanti il lavoro senza dipendere da eventuali problemi esterni, dall’altro i tecnici viola hanno chiesto e ottenuto che gli operai fossero comunque al lavoro anche nelle settimane intorno a Ferragosto, storicamente dedicate al relax in riva al mare. In questo modo il Viola Park recupererà (quasi) tutto il tempo perduto: «Vogliamo farci un bel regalo inaugurando il nuovo centro sportivo a Natale», ha detto ieri il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini durante il suo blitz nel ritiro viola di Moena.

Accompagnato dal sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti (altro tifosissimo viola), Casini ha cenato con Italiano e conosciuto la squadra, ma sopratutto ha avuto una riunione operativa con il dg Barone (collegato a telefono), con Giovanni Nigro, titolare della Nigro Costruzioni, e con i tecnici viola: «Siamo nei tempi — ha aggiunto Casini — i lavori saranno completati a inizio 2023 ma come detto l’inagurazione si potrà fare prima. È la dimostrazione che anche in Italia la collaborazione tra pubblico e privato può funzionare».

A Bagno a Ripoli vanno avanti anche le procedure di esproprio dei terreni adiacenti al nuovo centro sportivo viola, quelli che dovranno ospitare il parcheggio scambiatore (400 posti auto) della tramvia e tanto cari a Commisso proprio perché utilizzabili dai tifosi quando il Viola Park sarà aperto al pubblico. Impossibile comunque che i tempi del parcheggio corrispondano a quelli viola: ecco perché il Comune di Bagno a Ripoli ha pensato a soluzioni-ponte come i bus navetta che dai parcheggi limitrofi, avranno il compito di accompagnare i tifosi al Viola Park. Lo scrive il Corriere Fiorentino.