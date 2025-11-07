Corriere Fiorentino: “Vanoli voleva un anno e mezzo di contratto, la Fiorentina ha offerto 6 mesi con opzione”

La speranza è che la Fiorentina si metta a correre sul campo, e in particolare in campionato vista la classifica, come ha fatto negli ultimi giorni sul fronte allenatore. Basta pensare a quanto successo mercoledì pomeriggio: a Mainz Daniele Galloppa parlava in conferenza stampa e nel frattempo la società lavorava per chiudere l’accordo con Paolo Vanoli.

Missione poi compiuta in serata, con il neo direttore sportivo Roberto Goretti che ha chiuso con gli agenti un’intesa abbastanza elaborata. Prima di tutto la durata del contratto: l’ormai neo mister viola premeva per un patto di un anno e mezzo ma, alla fine, si è dovuto accontentare di sei mesi con opzione a favore del club per la stagione successiva.

Di fatto insomma, la società si è voluta tenere le mani libere in vista della prossima stagione. Il che, sia chiaro, non significa fiducia ridotta o che Vanoli venga considerato un traghettatore. Molto più semplicemente, scottata dalla vicenda viola, la proprietà non ha voluto correre rischi. A proposito. Quanto successo con l’ex tecnico, e il peso sul bilancio del suo triennale da 3 milioni netti a stagione, ha influito (parecchio) anche sull’aspetto economico.

Il nuovo allenatore infatti ha accettato una base d’ingaggio molto bassa, con l’inserimento di tantissimi (e variegati) bonus. Si va da quello per il decimo posto, per esempio, passando poi a quello per eventuali piazzamenti europei (da quello più basso per la Conference al più alto per la Champions) per arrivare a quelli per il successo in Coppa Italia o nella stessa Conference. Lo scrive il Corriere Fiorentino.