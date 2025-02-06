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Corriere Fiorentino: “Una Fiorentina paradossale, Palladino potrebbe optare per la difesa a 3”

Palladino potrebbe scSessantasette giorni dopo il malore di Bove, la Fiorentina torna in campo per il recupero contro l'Inter. La squadra ha vissuto settimane difficili, tra destabilizzazione e crisi, ma ha ritrovato punti e convinzione. La classific

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2025 09:00
Corriere Fiorentino: “Una Fiorentina paradossale, Palladino potrebbe optare per la difesa a 3” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sessantasette giorni dopo il malore di Bove, la Fiorentina torna in campo per il recupero contro l'Inter. La squadra ha vissuto settimane difficili, tra destabilizzazione e crisi, ma ha ritrovato punti e convinzione. La classifica resta positiva: vincere significherebbe superare la Juventus e agganciare la Lazio al quarto posto.

L'impresa, però, appare complicata: Palladino avrà a disposizione solo 14 giocatori, esclusi i nuovi acquisti per regolamento e con alcuni elementi non al meglio (Adli, Colpani, Cataldi). La formazione potrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, con Pongracic, Ranieri e Comuzzo in difesa, Cataldi e Mandragora in mezzo, e Gudmundsson e Beltrán a supporto di Kean.

L'unica buona notizia? Il fatto che si ripartirà dal 17 e che quindi chi non ha i 90’ nelle gambe (vedi per esempio il centrocampista ex Lazio) si vedrà comunque risparmiato quasi metà tempo. Il tecnico ha sottolineato la necessità di adattarsi anche a gara in corso. Una sfida durissima, ma la Fiorentina è pronta a lottare per onorare questa partita così particolare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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