Corriere Fiorentino: “Un altro tormentone. Per la Fiorentina il puntuale tira e molla con l’allenatore”

Ogni estate in casa Fiorentina c'è un tormentone

Passano gli anni, ma la storia resta sempre la stessa. Ogni estate vuole il suo tormentone e in attesa che venga quello legato a chissà quale obiettivo di mercato, per la Fiorentina ecco arrivare puntuale il tira e molla con l’allenatore di turno.

Quello legato a Fabio Grosso infatti, e con lui a Paolo Vanoli, è solo l’ultima di una lunga serie di episodi. Basta pensare a quanto successo lo scorso anno: il sesto posto, il record di punti della gestione Commisso, il rinnovo di Palladino arrivato con largo anticipo. E invece no. Prima le dimissioni del tecnico campano, quindi la necessità di trovare in tutta fretta il sostituto, e infine l’attesa per Stefano Pioli. Legato dal contratto con l’Al Nassr e, per motivi fiscali, costretto a rimandare il suo arrivo in Italia. Alla fine insomma, nonostante un accordo raggiunto parecchie settimane prima, firma e annuncio arrivarono soltanto il 12 luglio. Come scordare poi quello che successe nell’estate del 2021, con lo sbarco di Rino Gattuso messo nero su bianco addirittura il 25 maggio salvo vederlo svanire nel nulla (prima ancora di iniziare) 22 giorni dopo. Una rottura clamorosa, a cui la Fiorentina rimediò (con altro tira e molla annesso) portando al Franchi Vincenzo Italiano. Fresco di rinnovo con lo Spezia, e liberato dopo una lunga trattativa pagando 1 milione per la clausola più il cartellino dell’allora giovane Hristov come indennizzo per lo staff.

Quella che si sta vivendo in questi giorni insomma, non è che l’ultima di tante vicende diverse nella trama ma simili nell’attesa. Con un unico comune denominatore: il ritrovarsi a dover attendere l’ultimo momento utile (o quasi) per risolvere il nodo allenatore. Non che la Fiorentina sia unica, da questo punto di vista. Anzi. Nell’attuale serie A ci sono situazioni più gravi. Basta pensare al Milan, per esempio. Certo, a meno di clamorose sorprese, la stessa società viola conosce quale sarà il suo allenatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.