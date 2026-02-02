Corriere Fiorentino: “Trenta giorni decisivi, Febbraio mese rivelatore per la Fiorentina. Da qui passa la salvezza”

Il mese rivelatore. Febbraio per la Fiorentina sarà sinonimo di risposte pesanti e potenzialmente dirimenti, in una lotta salvezza confusa e incerta fatta di risultati sporadici e di una classifica ancora illeggibile. Inutile girarci intorno: la situazione della Fiorentina impone riflessioni e analisi basate esclusivamente sulla strettissima attualità. E così il secondo mese dell’anno offrirà ai gigliati l’occasione di riprendere un cammino fin qui solo accennato e di concerto cancellare alcuni dei principali difetti maturati in campionato.

In primis il calendario: la Fiorentina sarà impegnata sabato con il Torino in casa, il weekend successivo, sabato 14, a Como, e a metà strada tra l’andata e il ritorno del playoff di Conference contro lo Jagiellonia nuovamente tra le mura amiche contro il Pisa, il 23 febbraio. Ed è sopratutto lì, nel Franchi sotto lavori, che la Fiorentina sarà obbligatoriamente chiamata a riscontri finalmente convincenti, prima di rivolgere lo sguardo al terzo incrocio da bollino rosso in casa, in programma a inizio marzo con il Parma, inserito tra le trasferte di Udine e Cremona. Guai a però rivolgere lo sguardo troppo in là.

I risultati delle ultime settimane hanno sgranato e non poco la classifica, anche e soprattutto nella parte destra: la Fiorentina con i suoi 17 punti appartiene ora al blocco delle ultime quattro con Verona, Pisa e Lecce, quattro formazioni divise da appena quattro punti e con il Lecce a -5 dal 16esimo posto. Se da un lato la Fiorentina aveva dato segnali di ripresa prima della gara con il Cagliari, è altresì vero che ciò non è stato comunque sufficiente a invertire il senso della graduatoria.

E dire che, nella bagarre di fondo, le altre non stanno certo seguendo un passo scattante: il Lecce, al momento salvo, ha collezionato appena 2 punti nelle ultime 8, il Pisa 4 nelle ultime 11 e il Verona 2 nelle ultime 8. La squadra di Vanoli sarà in sintesi chiamata a sfatare due dei principali miti stagionali: il rendimento tra le mura amiche e quello negli scontri diretti.

Al Franchi la Fiorentina ha fin qui collezionato appena 9 punti in 11 partite, frutto di 2 sole vittorie (con Udinese e Cremonese), 3 pareggi (con Bologna, Juventus e Milan) e ben 6 sconfitte, tra le quali impossibile non sottolineare quelle pesantissime contro Lecce, Verona e Cagliari. E qui il collegamento con il tema degli scontri diretti è immediato. Isolando il rendimento delle ultime quattro della classe tra di loro il dato è a dir poco sconfortante per Kean e compagni: in testa a questa speciale classifica vi è al momento il Lecce con 7 punti in 3 partite, seguito dal Verona a 5 e dal Pisa a 2. Fanalino di coda la Fiorentina, che ha mosso la propria classifica solo nel derby toscano pareggiato (non senza sofferenze) 0-0.

Contro le tre formazioni di cui sopra la Fiorentina è inoltre a quota uno alla voce gol segnati. E, in aggiunta a tutto ciò, il prossimo turno di campionato proporrà, venerdì, la sfida tra Verona e Pisa, una vera e propria ultima spiaggia per le due formazioni appaiate a 14 punti, e il cui risultato potrebbe incidere anche sulla corsa alla salvezza di tutte le altre. Il rendimento delle squadre al momento proprietarie di almeno 23 punti non può essere già considerato sufficiente per considerare l’obiettivo salvezza raggiunto, ma per creare una forbice già rilevante sicuramente sì.

E, qualora si confermassero solo in quattro nelle sabbie mobili, i rischi (anche per la Fiorentina) aumenterebbero sensibilmente, con un solo posto disponibile per rimanere in serie A e lo spettro dell’eventuale spareggio salvezza in caso di arrivo a pari punti tra la 17esima e la 18esima. Per i viola di Vanoli, insomma, è arrivato il momento della verità. Lo riporta il Corriere Fiorentino.