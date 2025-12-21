21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Tocca ai giocatori dare una scossa, sono i principali colpevoli. Il fondo è stato toccato”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Tocca ai giocatori dare una scossa, sono i principali colpevoli. Il fondo è stato toccato”

Redazione

21 Dicembre · 10:08

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 10:08

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

Per quanto visto dovrebbero andarsene tutti. Le rivoluzioni però bisogna saperle fare

Nel mezzo del caos Fiorentina, tocca ai giocatori dare una scossa. Sono loro i principali colpevoli di questa drammatica ultimissima posizione in classificaOggi giocheranno i titolari, Kean guiderà l’attacco con Gudmundsson, Fagioli il centrocampo con Mandragora, Ranieri riprenderà in mano la difesa. Dice Vanoli: «Chi non lotta andrà via».

Per quanto visto dovrebbero andarsene tutti. Le rivoluzioni però bisogna saperle fare. Sul mercato servono freddezza e lucidità. Gennaio è vicino e al tempo stesso lontano. Prima ci sono tre partite, due in casa e una fuori e la Fiorentina dovrà provare in tutti i modi a frenare la caduta verticale. Basta con la paura. Il fondo è stato toccato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio