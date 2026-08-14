Corriere Fiorentino: "Thorstvedt obiettivo numero uno per il centrocampo. Prima via Fabbian o Brescianini"
La Fiorentina continua a trattare con il Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 08:50
Per quanto riguarda l'esterno, i nomi seguiti da Paratici restano protetti dal più totale silenzio, mentre per il centrocampo l'obiettivo è manifesto: si tratta di Kristian Thorstvedt, per il quale si continua a trattare col Sassuolo. Prima di affondare il colpo però deve uscire uno tra Fabbian e Brescianini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.