Corriere Fiorentino: "Thorstvedt? La Fiorentina prova ad inserire Fortini come contropartita"

Numericamente a lasciargli il posto dovrebbe essere Fabbian

Anche a centrocampo infatti sono previsti arrivi e partenze ed è sempre Thorstvedt il nome cerchiato in rosso. L’intesa col norvegese c’è, mentre si sta provando a convincere il Sassuolo ad accettare Fortini (valutato 10 milioni) come contropartita. A lasciargli numericamente il posto dovrebbe essere Fabbian, seguito dagli stessi emiliani così come da Lazio e Bologna. Lo scrive il Corriere Fiorentino.