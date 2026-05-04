Corriere Fiorentino svela: "Vanoli aspetta il confronto con Paratici: arriverà a stretto giro"

Il calendario è in salita, ma finire bene una stagione sbagliata potrebbe aiutarlo

Vanoli sta per vincere la sua, con la classifica, dopo aver tirato fuori dai guai una squadra che sembrava condannata alla serie B. Ma non è certo di rimanere. Le voci si moltiplicano, come i candidati: lui aspetta il confronto con Paratici che arriverà a stretto giro di posta, cercando di concentrarsi sulle ultime quattro sfide. Il calendario è in salita, ma finire bene una stagione sbagliata potrebbe aiutarlo. Certo, l’Olimpico romanista non ha mai portato troppa fortuna ai viola e l’emergenza in attacco, senza Kean e Piccoli, è un serio motivo di preoccupazione.