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Corriere Fiorentino svela: "Vanoli aspetta il confronto con Paratici: arriverà a stretto giro"

Il calendario è in salita, ma finire bene una stagione sbagliata potrebbe aiutarlo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 08:53
Corriere Fiorentino svela: "Vanoli aspetta il confronto con Paratici: arriverà a stretto giro" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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Vanoli sta per vincere la sua, con la classifica, dopo aver tirato fuori dai guai una squadra che sembrava condannata alla serie B. Ma non è certo di rimanere. Le voci si moltiplicano, come i candidati: lui aspetta il confronto con Paratici che arriverà a stretto giro di posta, cercando di concentrarsi sulle ultime quattro sfide. Il calendario è in salita, ma finire bene una stagione sbagliata potrebbe aiutarlo. Certo, l’Olimpico romanista non ha mai portato troppa fortuna ai viola e l’emergenza in attacco, senza Kean e Piccoli, è un serio motivo di preoccupazione.

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