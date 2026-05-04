Corriere Fiorentino svela: "Vanoli aspetta il confronto con Paratici: arriverà a stretto giro"
Il calendario è in salita, ma finire bene una stagione sbagliata potrebbe aiutarlo
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 08:53
Vanoli sta per vincere la sua, con la classifica, dopo aver tirato fuori dai guai una squadra che sembrava condannata alla serie B. Ma non è certo di rimanere. Le voci si moltiplicano, come i candidati: lui aspetta il confronto con Paratici che arriverà a stretto giro di posta, cercando di concentrarsi sulle ultime quattro sfide. Il calendario è in salita, ma finire bene una stagione sbagliata potrebbe aiutarlo. Certo, l’Olimpico romanista non ha mai portato troppa fortuna ai viola e l’emergenza in attacco, senza Kean e Piccoli, è un serio motivo di preoccupazione.