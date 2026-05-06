Corriere Fiorentino svela: “Paratici ha chiesto carta bianca ma dovrà fare un mercato sostenibile”

Il ds dovrà cercare talenti e allo stesso tempo estimatori per gli esuberi

Paratici (che ha chiesto carta bianca) in estate dovrà cercare talento, giocatori che saltino l’uomo, di fantasia e allo stesso tempo dovrà trovare estimatori per gli esuberi. Dovrà fare un mercato sostenibile, che tenga insieme la necessità di una ripartenza convincente e quella finanziaria del club.

Una sfida che parte come detto dalla scelta sull’allenatore. Il casting tra Grosso (anche Maresca), Iraola, Farioli e altri, fa pensare che si sia scelto di cambiare. Vanoli però spera ancora, anche perché i Commisso da sempre premiano chi dimostra attaccamento e serietà. Ancora un punto in classifica e sapremo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.