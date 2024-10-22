Corriere Fiorentino svela: “Minimo un mese di stop per Gudmundsson, ha degli edemi. Per questo esami domani” 

Gudmundsson potrebbe tornare dopo la sosta nazionali

Albert Gudmundsson si è infortunato durante la partita contro il Lecce, giocando solo 5 minuti prima di fermarsi a causa di un problema muscolare. Lo staff della Fiorentina ha deciso di posticipare a mercoledì gli esami per valutare l'entità dell'infortunio, dato che la presenza di edemi rende difficile una diagnosi immediata. Si teme una lesione muscolare che potrebbe tenerlo fuori dai campi per almeno 4 settimane, potenzialmente fino alla sosta di novembre.

L'infortunio è una battuta d'arresto per Gudmundsson che aveva avuto un impatto positivo con 3 gol in 5 presenze tra campionato e coppe. Questo stop arriva poco dopo la chiusura di una vicenda legale in patria e segue un altro problema muscolare al polpaccio che aveva ritardato il suo esordio con la Fiorentina. Se confermata la lesione, Beltran potrebbe sostituirlo nel ruolo offensivo. In passato, Gudmundsson aveva avuto solo rari problemi fisici, il più grave nella stagione 2019-20, quando restò fermo per 154 giorni per un infortunio alla caviglia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nessun-report-della-fiorentina-sullinfortunio-di-gudmundsson-in-serata-fara-gli-esami-mercoledi/273501/