Corriere Fiorentino svela: “Kean ha scelto di restare ad Udine. Si può già escludere un infortunio grave”

Kean infatti, attorno alle 15, si è sottoposto ad una prima serie di esami diagnostici che hanno dato tutti esito ne-gativo. Nessuna lesione seria insomma, né segnali che possano far pensare a particolari complicazioni. Anzi. Già il risveglio per Moise era stato più che incoraggiante. Perché il dolore (fortissimo a caldo) era sensibilmente diminuito e, soprattutto, la caviglia non si era gonfiata più di tanto. Indizi chiari, in situazioni di questo tipo, che avevano messo di buon umore sia il bomber che lo staff azzurro.

Certo, ciò non significa che non si sia fatto nulla, che possa essere a disposizione di Stefano Pioli per la delicatissima trasferta di domenica sera a San Siro. Di sicuro, e viste le premesse era questo l’aspetto più importante, si può già escludere un infortunio grave e/o che lo costringerà a un lungo stop. Questo no, ed ecco il motivo del fiuu. Per avere un quadro definitivo però bisognerà aspettare la giornata di oggi visto che Kean, rimasto a Udine nel ritiro azzurro per volontà sua (che sente particolarmente il peso di essere uno dei leader del gruppo), dello staff della Figc e, va da sé, con l’ok della Fiorentina, si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà al 100% qualsiasi dubbio o incertezza e, più che altro, fornirà elementi più precisi per capire se e che tipo di stop sarà necessario per recuperare. Quello che si può dire, aldilà delle comunicazioni e delle indicazioni fatte filtrare ieri dai due staff medici (Nazionale e club) è che il dolore non è esagerato ma, in fase di appoggio, si fa ancora sentire. Lo scrive il Corriere Fiorentino.