Corriere Fiorentino svela: “Gudmundsson fuori forma e turbato. Out per scelta tecnica”

Le tre reti subite hanno evidenziato criticità latenti

Le tre reti subite hanno evidenziato criticità latenti, come il rendimento insoddisfacente di Albert Gudmundsson e Marin Pongracic, due giocatori costosi ma finora poco incisivi.

Gudmundsson, ad esempio, è stato escluso dall'undici titolare contro il Napoli nonostante le spiegazioni di Palladino, legate a un fastidio alla caviglia. Tuttavia, le sue prestazioni recenti, come la deludente prova contro la Juventus, e il sistema di gioco della squadra, poco adatto alle sue caratteristiche, hanno influito. Inoltre, la sua condizione fisica instabile e problemi personali, come un processo legale in corso, hanno ulteriormente minato il suo rendimento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-vuole-andarsene-dal-monza-ha-gia-detto-si-alla-fiorentina/283580/