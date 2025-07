Tra questi, resta in sospeso il destino di Lucas Beltran. L’attaccante argentino è al centro di valutazioni tecniche e la sua permanenza o eventuale cessione verranno chiarite solo dopo la tournée in Inghilterra, momento in cui anche l’allenatore darà un parere definitivo sul suo ruolo nel progetto viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.