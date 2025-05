Corriere Fiorentino svela: “Domani incontro Palladino-dirigenza per pianificare il futuro”

Al termine degli ultimi 90 minuti contro l’Udinese, per la Fiorentina inizierà una nuova fase fuori dal campo: quella delle decisioni societarie. Come annunciato da Palladino, già domani è previsto un incontro tra allenatore e dirigenza per pianificare il futuro, a partire dalle situazioni legate ai prestiti e ai possibili riscatti. La gara di oggi potrebbe rappresentare l’ultima in maglia viola per diversi giocatori, in una serata che segnerà addii o semplici arrivederci. Lo scrive il Corriere Fiorentino.