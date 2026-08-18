Corriere Fiorentino su Kean: “Il tempo per l’affondo del Como stringe, Paratici non aspetta troppo”

Con 10-15 milioni in più l'offerta potrebbe essere più convincente

L'opzione da 5 milioni per il prestito, e altri 25 milioni per l'obbligo di riscatto, è stata recapitata ieri al Viola Park nel pomeriggio, ma la risposta della Fiorentina non è cambiata rispetto a quanto già fatto trapelare nei giorni scorsi. Dopo aver fatto intendere di considerare Kean il centravanti della prossima stagione, la cui alternativa sarà Pellegrino, la società viola ha ulteriormente rinforzato la posizione dell'attaccante lasciandolo libero di prendersi il numero 9, segno di una fiducia che non è venuta meno. Dunque capitolo chiuso? Non è detto, anche perché la trattativa è soltanto alle prime battute. Chiaro che la Fiorentina non abbia intenzione di privarsi del centravanti della Nazionale per una trentina di milioni, altrettanto che di fronte a un rilancio importante se ne possa riparlare.

Sotto questo profilo la sensazione è che con 10, 15 milioni in più l'offerta del Como possa essere molto più convincente, anche se a due settimane dalla chiusura del mercato non è detto che la Fiorentina sia disposta ad attendere. In fondo individuare un'alternativa del valore del centravanti titolare non è uno scherzo, per questo se il Como vorrà affondare per Kean dovrà anche stringere i tempi, almeno per consentire a Paratici di reperire un'altra prima punta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.