Corriere Fiorentino sottolinea: “L’attacco della Fiorentina va ma la difesa balla. Troppi gol presi”

La strada che ha condotto la Fiorentina al terzultimo posto in classifica dopo 24 giornate non è stata in alcun modo lineare. Le ambizioni estive, il passaggio dal tandem Pioli-Pradè a quello Vanoli-Paratici, il mercato estivo cancellato dalle scelte invernali, e poi ultimo, ma non per importanza, il campo. Ed è lì, sul rettangolo verde, che in una stagione già di per sé tortuosa e contraddittoria si sono forse viste le incongruenze e incoerenze maggiori. «La squadra gioca, se guardiamo le statistiche ha tante cose positive», disse Paratici lo scorso 5 febbraio. E in effetti, dal lato offensivo della questione, i numeri fotografano una situazione diversa rispetto a quella indicata dalla classifica.

Per tiri totali la Fiorentina è la quarta squadra del campionato, con 338, 116 dei quali da fuori area (settima) e 36 nell’area piccola (terza); i viola peccano però di precisione, con appena 89 tiri in porta sul totale (14esimi in A). I margini di miglioramento non mancano, come testimoniano le 40 grandi occasioni mancate (solo tre squadre ne hanno collezionate di più dei viola). Per quanto riguarda gli xG (i cosiddetti gol attesi) Kean e compagni sono la quinta forza del campionato con 37, un dato che stride se comparato con le 27 reti poi segnate. E ancora: per precisione passaggi (84,5%) la Fiorentina è l’ottava forza, la nona se si considera la percentuale nella metà campo offensiva (76,5%). In una serie A poco propensa ai dribbling la Fiorentina è quinta con 161 completati.

Non è (tanto) qui, dunque, che si ritrovano le principali motivazioni per giustificare una classifica così deludente. Il lato oscuro della luna, citando i Pink Floyd, è altrove, nella fase difensiva e di non possesso, dove i fattori (anche emotivi) in gioco sono altri.

Da un lato i freddi numeri: 37 gol subiti, 3 sole partite su 24 con la propria porta inviolata, 11 gol da palla inattiva, 10 di testa. A livello di tiri in porta concessi la squadra di Vanoli, con 115, è 16esima, addirittura 17esima per xG concessi sui tiri in porta (36). Poi ci sono altre rilevanze, indicatori di un’indole precisa. Tornando a Paratici: «Dovremo soffrire fino al 24 maggio», un chiaro invito alla squadra a sporcarsi le mani fino all’ultima gara utile per uscire dagli abissi: per riuscirci alcuni numeri dovranno essere però stravolti.

La Fiorentina è 19esima per duelli aerei totali (293) e vinti (46%), 19esima per contrasti totali e 17esima per vinti (57,2%), decima per passaggi intercettati (180) e 12esima per possessi recuperati nel terzo centrale di campo. In termini di abnegazione e concentrazione serve ben altro, a partire da domani a Como e contro una squadra che fa del gioco offensivo la sua filosofia. Per i viola sarà imprescindibile trovare un certo grado di coerenza tra le due fasi, recuperando lucidità offensiva e solidità difensiva, ma sopratutto il desiderio di lottare e sacrificarsi, a oggi l’unica strada percorribile per evitare la retrocessione nell’anno del centenario. Lo scrive il Corriere Fiorentino.