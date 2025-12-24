Corriere Fiorentino sottolinea: “La Fiorentina non farà barricate se Gudmundsson chiederà la cessione”

Come ampiamente lasciato trapelare nei giorni scorsi dalla società infatti, la Commissione Indipendente che vigilia sui conti della serie A non ha imposto alcun paletto alla Fiorentina per il mercato di gennaio: niente blocco insomma, né tanto meno obbligo di saldo zero. Un vincolo questo, che la società si imporrà comunque. Paratici e Goretti insomma, per rivoluzionare la rosa con quei quattro-cinque volti nuovi messi in preventivo, potranno spendere solo ciò che incasseranno.

Per questo qualche partenza eccellente ci sarà (Dzeko su tutti) e per questo pur volendolo trattenere non si faranno barricate qualora Gudmundsson chiedesse di essere ceduto. Il fatto che la Roma stia chiudendo per Zirkzee e stringendo per Raspadori però potrebbe togliere di mezzo un pericolo. Di certo, se ne andrà Richardson. «Confesso di non aver compreso appieno il mio destino — ha detto a L’Equipe — l’ex allenatore (Pioli, ndr ) mi ha detto che contava su di me e il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. Poi però non ho quasi mai giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno. Destinazione? Nizza è il mio posto preferito». Lo scrive il Corriere Fiorentino.