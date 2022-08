Corriere Fiorentino: “Sottil da 7,5 in pagella è devastante. Non lo prendono mai, assist perfetto”

Oggi all’interno del Corriere Fiorentino troviamo le pagelle del match di ieri, Sottil è il migliore in campo con 7,5: “Devastante. Seconda partita sontuosa: non lo prendono proprio mai e confeziona un assist perfetto per Cabral, dopo aver dato di tacco a Biraghi per il cross del vantaggio. Gran momento di forma”.

