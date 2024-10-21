Corriere Fiorentino: “Scontri tra ultras della Fiorentina e della Fidelis Andria con mazze e catene. Caccia ai responsabili”

Giornata di violenza sulla tangenziale di Bari. Non ci sono stati feriti

Domenica si è verificata una giornata di violenza sulla tangenziale di Bari, quando alcuni ultras della Fiorentina, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno bloccato la circolazione e attaccato con mazze e catene i pulmini dei tifosi della Fidelis Andria. L'assalto è avvenuto nei pressi di Torre a Mare, mentre i tifosi andriesi si dirigevano verso Nardò per una partita di Serie D. Gli ultras viola hanno distrutto i finestrini e parabrezza di alcuni veicoli, causando momenti di terrore tra gli automobilisti, inclusi molti bambini. Nonostante la violenza, non ci sono stati feriti.

Un tifoso della Fidelis Andria ha raccontato l'attacco, spiegando che il gruppo è stato aggredito senza alcuna provocazione. I danni ai veicoli sono stati significativi, come mostrano i video diffusi sui social. La polizia è intervenuta, e le indagini sono ora nelle mani della Digos di Bari, che sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Nonostante questi episodi, molti tifosi della Fiorentina hanno raggiunto lo stadio Via del Mare di Lecce, dove la loro squadra ha vinto 6-0 contro il Lecce. I tifosi della Fidelis Andria, invece, hanno assistito alla vittoria della loro squadra per 2-0, ma solo una cinquantina di loro è riuscita ad arrivare allo stadio, poiché i gruppi organizzati sono stati bloccati dall'aggressione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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