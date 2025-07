Corriere Fiorentino: “Salto qualitativo frutto del progetto. Clima positivo ed entusiasmo nella Fiorentina”

In casa Fiorentina regna un clima positivo di entusiasmo e serenità, che contrasta nettamente con le incertezze vissute alla fine della scorsa stagione tra la sconfitta di Udine e le dimissioni di Palladino. A meno di un mese dal debutto ufficiale, con il preliminare di Conference in programma il 21 agosto e l’esordio in Serie A il 24, l’ambiente appare compatto e fiducioso. Merito di una società attiva e di tifosi calorosi, che hanno risposto con entusiasmo fin dal ritiro al Viola Park, affollando gli allenamenti e riempiendo l’amichevole con la Primavera, a testimonianza di un ritrovato legame tra squadra e città.

Questo rinnovato slancio si riflette anche nei numeri della campagna abbonamenti: a soli 13 giorni dall’apertura, la Fiorentina ha già superato per incassi e abbonamenti venduti i dati della scorsa stagione. I 10.500 abbonamenti staccati — al netto di sponsor e tessere di servizio – rappresentano un segnale chiaro di fiducia verso il nuovo progetto. Con la vendita libera in arrivo, l’obiettivo è superare quota 12.000, con l’ipotesi di ampliare ulteriormente la disponibilità di posti.

A contribuire a questa svolta c’è anche la sensazione di una squadra già strutturata e credibile, come dimostrato nell’amichevole contro la formazione di Galloppa. Rispetto all’undici improvvisato di un anno fa, Pioli può già contare su un organico con nomi di peso come De Gea, Dzeko, Kean e Gudmundsson. Questo salto qualitativo è il frutto di un progetto che, sotto la guida di Commisso, punta non solo a rafforzare la squadra, ma anche a creare una connessione stabile e duratura con Firenze e i suoi tifosi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.