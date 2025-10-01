Corriere Fiorentino rivela: “Vittoria della Conference? In palio ci sono oltre 20 milioni”

La Conference League 2025-26 potrà contare su 285 milioni di euro in premi stagionali stanziati dall’Uefa per i 36 club protagonisti. L’aumento, rispetto al triennio conclusosi nel 2024, si attesta sui 50 milioni, per una cifra finale ben lontana dai premi previsti in Europa League (565 milioni) e Champions League (2,4 miliardi) ma comunque importante per i fatturati di club come la Fiorentina.

L’importo netto sarà suddiviso tra quote di iscrizione (3,17 milioni per club), risultati e infine il cosiddetto «value», legato ai diritti televisivi commercializzati nel mondo. Ogni club otterrà 400 mila euro per vittoria e 133 mila euro per pareggio e avrà a disposizione una serie di bonus, come altri 400 mila euro in caso di piazzamento tra le prime otto nella fase campionato. Gli importi nella fase a eliminazione diretta sono in crescendo fino ai 2,5 milioni per la semifinale, 4 per la finale e 3 per la squadra campione. La Fiorentina semifinalista nel 2024-25 ha incassato circa 14 milioni, mentre il Chelsea vincitore della competizione poco meno di 22. In palio, dunque, ci sono oltre 20 milioni di euro di motivi per vincere il trofeo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.