1 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino rivela: “Vittoria della Conference? In palio ci sono oltre 20 milioni”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino rivela: “Vittoria della Conference? In palio ci sono oltre 20 milioni”

Redazione

1 Ottobre · 12:57

Aggiornamento: 1 Ottobre 2025 · 12:57

TAG:

Conference LeagueFiorentina

Condividi:

di

L'anno scorso la Fiorentina ha incassato 14 milioni

La Conference League 2025-26 potrà contare su 285 milioni di euro in premi stagionali stanziati dall’Uefa per i 36 club protagonisti. L’aumento, rispetto al triennio conclusosi nel 2024, si attesta sui 50 milioni, per una cifra finale ben lontana dai premi previsti in Europa League (565 milioni) e Champions League (2,4 miliardi) ma comunque importante per i fatturati di club come la Fiorentina.

L’importo netto sarà suddiviso tra quote di iscrizione (3,17 milioni per club), risultati e infine il cosiddetto «value», legato ai diritti televisivi commercializzati nel mondo. Ogni club otterrà 400 mila euro per vittoria e 133 mila euro per pareggio e avrà a disposizione una serie di bonus, come altri 400 mila euro in caso di piazzamento tra le prime otto nella fase campionato. Gli importi nella fase a eliminazione diretta sono in crescendo fino ai 2,5 milioni per la semifinale, 4 per la finale e 3 per la squadra campione. La Fiorentina semifinalista nel 2024-25 ha incassato circa 14 milioni, mentre il Chelsea vincitore della competizione poco meno di 22. In palio, dunque, ci sono oltre 20 milioni di euro di motivi per vincere il trofeo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio