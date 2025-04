Corriere Fiorentino: “Ritocco dell’ingaggio per Kean? Magari più in là per dire no ad aste internazionali”

La strada è lunga: la clausola rescissoria è valida dal primo al 15 luglio ma pensare di toglierla o alzarla al momento è complicatissimo e anche per questo nell’incontro sardo il patron della Fiorentina Rocco Commisso non ha trattato l’argomento. Più avanti, sfruttando gli ottimi rapporti con il manager del giocatore Alessandro Lucci, non è escluso che si possa intavolare una trattativa per il ritocco dell’ingaggio, a patto di non iscriversi ad aste internazionali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.