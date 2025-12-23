Nazione: “Ritiro finito, oggi giorno libero. Domani Fiorentina al Viola Park”

Per capire se la Fiorentina ha davvero imboccato il binario che porta alla salvezza sarà necessario trovare conferme nel test di sabato a Parma. Per questo motivo Paolo Vanoli – nonostante la decisione arrivata domenica di interrompere il ritiro – ha voluto ritrovare già ieri mattina la sua squadra al Viola Park per la classica seduta di scarico. Oggi la squadra usufruirà di 24 ore di totale libertà ma già domani, vigilia di Natale, il gruppo tornerà ad allenarsi e lo stesso farà il 25 e il 26 dicembre: le festività, per quanto sacre, possono aspettare. Lo riporta La Nazione.