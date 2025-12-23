23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Ritiro finito, oggi giorno libero. Domani Fiorentina al Viola Park”

Ieri seduta di scarico per chi ha giocato contro l'Udinese

Per capire se la Fiorentina ha davvero imboccato il binario che porta alla salvezza sarà necessario trovare conferme nel test di sabato a ParmaPer questo motivo Paolo Vanoli – nonostante la decisione arrivata domenica di interrompere il ritiro – ha voluto ritrovare già ieri mattina la sua squadra al Viola Park per la classica seduta di scarico. Oggi la squadra usufruirà di 24 ore di totale libertà ma già domani, vigilia di Natale, il gruppo tornerà ad allenarsi e lo stesso farà il 25 e il 26 dicembre: le festività, per quanto sacre, possono aspettare. Lo riporta La Nazione.

