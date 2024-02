Corriere Fiorentino riporta: Poche certezze per la Fiorentina, in tanti pronti a dire addio in estate

La Fiorentina non ha grandi certezze per il futuro e, mentre entriamo nel momento più caldo della stagione, può essere questo tema. Il problema della squadra viola è che in tanti sono in scadenza di contratto e non si sa se faranno parte del futuro organico. Senza dubbio, la situazione più complicata a livello contrattuale è quella di Bonaventura, che già a gennaio, ha manifestato volontà di cambiare aria con la Juventus che ha bussato alla sua porta. Secondo quanto afferma Il Corriere Fiorentino, un altro con il futuro in bilico è Barak che già nella sessione invernale si era allontanato da Firenze. Continuando la lista, troviamo la questione Nzola con il calciatore schiacciato da un ambiente ostile, Arthur il cui riscatto è sempre più complesso. Belotti e Lopez sono dei prestiti e difficilmente a luglio faranno parte del club di Commisso. Infine, Duncan e Kouamé, anch’essi in scadenza, ai quali è stato comunicato che non si parlerà di prolungamento fino a giugno. Pare che all’ivoriano sia stato chiesto di ridursi l’ingaggio. Insomma, tanti nodi da sciogliere, tante questioni da risolvere.