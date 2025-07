Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, per il centenario pronta la nuova Fiesole. Poi via ai lavori in Ferrovia”

Durante l’estate, i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi proseguiranno senza interruzioni, approfittando della pausa estiva e della deroga ottenuta dalla Fiorentina per giocare le prime due giornate del campionato 2024-25 in trasferta. Inoltre, il turno casalingo del preliminare di Conference League si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli interventi in corso riguardano soprattutto la nuova curva Fiesole, i parterre della Maratona e della Tribuna, nonché il restauro della torre di Maratona e della pensilina progettata da Nervi. Per evitare problemi legati al caldo estremo, parte dei lavori viene eseguita anche di notte.

L’obiettivo per la stagione attuale è completare i restauri strutturali principali per mantenere la capienza attuale di circa 24.786 posti. Per il centenario della Fiorentina, nel 2026, si punta ad avere pronta la nuova curva Fiesole, completamente coperta e dotata di servizi, insieme a parte della Maratona e alla Tribuna laterale, che verranno riprofilate per maggiore comfort. In quella stagione, la capienza complessiva salirà a circa 35.000 spettatori.

Dopo il centenario, inizieranno i lavori sulla curva Ferrovia, il che comporterà una temporanea riduzione dei posti disponibili per garantire la sicurezza durante i cantieri. Tra le modifiche previste, l’ampliamento del parcheggio sotto la Maratona è stato cancellato: al suo posto, verrà realizzato un parcheggio da 150 posti nel piazzale “Campioni del ’56”, collegato al Franchi tramite un tunnel. Sono previsti anche interventi sugli impianti tecnici sotterranei di Tribuna e Ferrovia per permettere la coesistenza tra lavori e partite. Lo riporta il Corriere Fiorentino.