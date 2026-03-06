6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Regna l’incertezza intorno Kean. Si spera che gonfiore e dolore alla tibia diminuiscano”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

6 Marzo · 09:07

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 09:07

Se oggi non si allenerà almeno in parte con i compagni, le chance di vederlo titolare scenderebbero

Un altro giorno è passato, ma attorno a Moise Kean e alla sua presenza nella gara di domenica col Parma continua a regnare l’incertezza. Se quella di ieri doveva essere una giornata importante però, diciamo che non ha portato con sé i progressi sperati. Il centravanti infatti ha continuato ad allenarsi secondo un programma differenziato sperando che il passare delle ore e lo scarso carico di lavoro faccia si che gonfiore e dolore alla tibia diminuiscano. Certo, se anche oggi non riuscisse ad unirsi almeno parzialmente al gruppo le chance di vederlo titolare calerebbero. Discorso diverso per De Gea. Il portiere, assente mercoledì per motivi personali, ieri era regolarmente al lavoro al Viola Park. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

