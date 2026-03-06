Corriere Fiorentino: “Regna l’incertezza intorno Kean. Si spera che gonfiore e dolore alla tibia diminuiscano”

Un altro giorno è passato, ma attorno a Moise Kean e alla sua presenza nella gara di domenica col Parma continua a regnare l’incertezza. Se quella di ieri doveva essere una giornata importante però, diciamo che non ha portato con sé i progressi sperati. Il centravanti infatti ha continuato ad allenarsi secondo un programma differenziato sperando che il passare delle ore e lo scarso carico di lavoro faccia si che gonfiore e dolore alla tibia diminuiscano. Certo, se anche oggi non riuscisse ad unirsi almeno parzialmente al gruppo le chance di vederlo titolare calerebbero. Discorso diverso per De Gea. Il portiere, assente mercoledì per motivi personali, ieri era regolarmente al lavoro al Viola Park. Lo riporta il Corriere Fiorentino.